Deputados falam sobre a saída de Moro do Ministério da Justiça: “Fomos pegos de surpresa”, diz Jordy

Após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ter anunciado a própria demissão nesta sexta-feira (24), devido ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter exonerado o seu chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, A TRIBUNA procurou os deputados da região para saber o que eles tem a dizer sobre a saída do ex-juiz da Lava Jato.

Nona mudança no governo ministerial, a saída de Moro foi comentada pelo deputado estadual Flávio Serafini (Psol) como muito grave. “A interferência de Bolsonaro na política, justamente num momento em que seu filhos são investigados, parece que o presidente passa por cima da democracia para fazer valer os seus interesses. O presidente é de uma familía autoritária e criminosa e merece um pedido de impeachement”, lamentou Serafini.

O deputado federal, Carlos Jordy (sem partido), lamentou a decisão. “Moro saiu, fomos pego de surpresa. ele nos garantiu que não sairia. Para nós base do Governo, uma informação; para a extrema-imprensa outra”, atacou o deputado niteroiense.

O deputado Estadual Waldeck Carneiro (PT) pelo tuíter disse esperava a saída de Moro. “Sem surpresa. Mas, agora é oficial: é a fala do ministro da Justiça. Causa estupor q Moro admita ter pedido pensão para sua família caso lhe acontecesse algo. Vale isso Arnaldo?”, declarou o deputado petista.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), pelas redes sociais, disse que sente muito a saída de Moro do governo. “Não só por ser meu padrinho de casamento, mas principamente pela sua conduta exemplar de cidadão, juiz e ministro. Sempre terá minha profunda admiração, bem como a gratidão de todos os brasileiros de bem”, afirmou.

Carlos Sampaio (PSDB) avaliou que Moro é o pilar moral do governo e referência internacional no combate à corrupção. “O fortalecimento da Lava Jato e a queda dos índices de criminalidade mostram a qualidade do seu trabalho à frente da Justiça e Segurança Pública”, disse.

Em apuração…