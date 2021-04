Deputados entram com representação contra Governador

A festa oferecida pelo governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), para familiares e amigos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, descumprindo as medidas restritivas contra a Covid-19, fez com que deputados da oposição apresentassem uma representação contra o chefe do executivo no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), na tarde de hoje (31).

O pedido foi enviado pelas bancadas do PSOL, PT e PDT, no qual é solicitada a abertura de um procedimento apuratório. A finalidade é verificar se houve a ocorrência de “atos atentatórios” contra as medidas restritivas decretadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ainda há o pedido de verificação se o governador em exercício praticou improbidade administrativa.

A justificativa para o pedido é de que Cláudio Castro, como autoridade máxima no Rio de Janeiro, deveria dar o exemplo e cumprir as determinações estaduais e municipais decretadas para o enfrentamento à pandemia. Principalmente, o cumprimento do decreto que ele mesmo publicou e defendeu em pronunciamento à imprensa.