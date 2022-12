Deputados aprovam aumento salarial a si próprios, presidente, vice e senadores

Projeto ainda passará pelo senado e pode virar lei, sem necessidade de sanção presidencial



No que depender da Câmara dos Deputados, a vida dos políticos brasileiros continuará indo “muito bem, obrigado”. É que os representantes do povo aprovaram, ontem (20), um Projeto de Decreto Legislativo, aumentando o salário do presidente da República, do vice, de ministros de Estado, de deputados e senadores. A proposta, que segue para o Senado, prevê que o reajuste seja escalonado, em quatro etapas, entre 2023 e 2026.

Será 16,37%, em 1º de janeiro, para igualar o salário atual, de 33,7 mil reais, ao vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje em 39,3 mil; 6%, em 1º de abril de 2023, para 41,6 mil reais; 5,6%, em 1º de fevereiro de 2024, para 44 mil reais e 5,3%, em 1º de fevereiro de 2025, para 46,3 mil reais.

Nos quatro anos, o reajuste total chega a 37,32%.

‘Urgência’

Apresentado, ele tramitou de forma acelerada pelos deputados, que aprovaram um requerimento de urgência para o tema. Desta forma, ela pode ser levada à votação, diretamente, no plenário, sem que seja necessário passar pela análise das comissões.

Numa votação simbólica – sem registro individual sobre como cada parlamentar votou –, o presidente da sessão de ocasião, deputado Odair Cunha (PT-MG), pediu aos parlamentares que concordassem com a matéria que permanecessem como estavam. Um requerimento, pedindo que a votação fosse nominal, foi rejeitado.

Por ser um projeto de decreto legislativo, a matéria não precisará de sanção do presidente da República. Assim, se o Senado também aprová-la, será convertida em lei, imediatamente.

Mais privilégios

Outro ponto abordado pelo projeto é a “ajuda de custo”, equivalente ao valor do subsídio, a ser recebida por deputados e senadores. Ela serve para compensar despesas com mudança e transporte.

Impacto orçamentário

O projeto prevê um impacto de quase R$ 107,4 milhões aos cofres públicos, em 2023. Já nos anos seguintes, o custo desse reajuste será um pouco menor: R$ 22,9 milhões, em 2024, R$ 22,7 milhões, em 2025, e 24,9 milhões, em 2026.