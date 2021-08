Deputado pede investigação sobre vandalismo contra mural em homenagem a Marielle Franco

O Deputado Estadual Raul Marcelo (PSOL) entrou com uma representação para instauração de inquérito civil no Ministério Público (MP) para que seja investigado ato de vandalismo cometido contra um mural em homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018.

A pintura em questão ficava na Escola Estadual Vitor Antônio de Trindade, no bairro Santana, em Araçatuba, interior do estado de São Paulo.

Havia uma polêmica no local inflada por grupos políticos que pediam a exclusão do mural da escola, o que culminou em um ato de vandalismo, no qual a pintura foi coberta por tinta no dia 26 de agosto.

“É inadmissível que tentem manchar a memória de Marielle Franco, uma figura respeitada em âmbito nacional e internacional. Entramos com a representação para que seja investigado o ocorrido e este ato não fique impune. Não permitiremos tal desrespeito”, afirma o deputado Raul Marcelo