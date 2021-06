Deputado federal Daniel Silveira é preso novamente

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro, por desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi dada pela ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou cerca de 30 violações ao uso da tornozeleira.

“Parte delas, em tese, foram objeto de pronunciamento por parte do órgão fiscalizador, que prestou informações indicando que o rompimento da cinta não teria sido intencional, que a bateria foi carregada dentro do período de tolerância ou ainda que a violação à área decorreu da visita do monitorado à central de manutenção […] os esclarecimentos trazidos aos autos, entretanto, não afastam o quadro de reiteradas violações do cumprimento cautelar. Para fins de registro, todas as ocorrências documentadas foram consolidadas na tabela abaixo, da qual é possível contabilizar cerca de 30 violações, entre as quais, quatro relacionadas ao rompimento da cinta/lacre, vinte e duas pertinentes à falta de bateria e cinco referentes à área de inclusão”, diz o texto do ministro.

O advogado do político, André Rios, falou que Silveira é um preso político e que deveria ser tratado pelos Direitos Humanos.

“Daniel é um preso político. Seu caso já passou da hora de ser tratado nos organismos internacionais de defesa aos direitos humanos. Ele é um preso político e assim deve ser tratado”, falou o advogado atrave´s de nota.

Curiosamente, os grupos que defendem a causa costumam ser muito criticados pelo deputado federal e pelos demais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ele já falou reiteradas vezes contra os Direitos Humanos, como na destruição da placa feita em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 na cidade do Rio.

Veja abaixo um vídeo com uma declaração de Daniel Silveira sobre o que pensava a respeito dos Direitos Humanos.

Conte-me mais, Marombito, o que são direitos humanos pra você. https://t.co/dt8pgmKqXa pic.twitter.com/XV7duTbBEm — Bolsominions Arrependidos (@bolsoregrets) February 20, 2021

Daniel Silveira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, por volta das 16 horas. O deputado ficará preso novamente no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio, em Niterói. Na primeira vez em que ele ficou preso foi justamente nesse presídio. A prisão foi em fevereiro por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e foi fazer referência ao Ato Institucional 5, o AI-5, que foi usado pela Ditadura Militar em 1968 para fechar o Congresso Nacional.