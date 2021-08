Deputado Federal bolsonarista quer prevenir terrorismo no Brasil

Proposta é o parlamentar Vítor Hugo (PSL-GO)

Uma proposta criada pelo deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO) pode criar um grupo de segurança especificamente voltado para combater o terrorismo. Isso porque o parlamentar é o autor de uma ideia que cria um Sistema Nacional Contraterrorista (SNC) para coordenar ações de inteligência, a fim de prevenir a formação de células terroristas no Brasil e treinar a atuação durante ou logo após um eventual atentado.

O texto não exclui a atribuição da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a execução das atividades de prevenção e acompanhamento estratégico do terrorismo, por meio da coleta e da busca de dados de inteligência e da produção de conhecimento.

Po outro lado, o projeto tem muitas críticas porque coloca protestos e movimentos sociais como atos terroristas com a nova lei. Por essa razão, debatedores pediram mais clareza na proposta em audiência realizada nesta quinta-feira (26),

O autor do projeto afirma que o objetivo do projeto é salvar vidas e preservar o patrimônio. Vitor Hugo nega a intenção de criminalizar manifestações políticas: “Não é interesse nosso cercear a capacidade dos movimentos sociais de expressar pacificamente as suas posições”.

Na semana anterior, especialistas ouvidos pela comissão alertaram para a possibilidade de o Brasil sofrer o repúdio de outros países caso a medida seja aprovada. Segundo eles, o texto amplia o conceito de terrorismo em relação ao que é adotado internacionalmente.

Uma comissão especial foi instalada no final de junho e é presidida pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). De acordo com o plano de trabalho apresentado pelo relator, deputado Sanderson (PSL-RS), o parecer preliminar deve ser apresentado na última semana deste mês. A discussão e a votação do texto estão previstas para o início de setembro.