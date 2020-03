Deputado dá versão sobre sua detenção

O deputado estadual Gustavo Schimidt ( PSL), emitiu uma nota sobre a confusão em que se envolveu na madrugada desta sexta feira ( 27). Veja a nota na íntegra:

Em relação ao ocorrido na madrugada dessa sexta-feira, gostaria de informar que:

1 – Com intuito de aliviar a tensão que tem sido muito forte no momento em que estamos socorrendo uma a uma as comunidades mais afetadas, uma dura semana, compareci a uma comemoração de aniversário de caráter privado, na companhia da minha noiva na casa de um amigo em Niterói, cidade onde mantenho residência. Reconheço não ser recomendável, nesse momento, frequentar eventos dessa natureza, mas tomei essa decisão apenas com o intuito de encontrar um grupo de amigos.

2 – Ao perceber a presença de policiais, me dirigi para verificar o que ocorria. Ao argumentar com um deles, fui abordado de maneira agressiva, sendo, inclusive, lançado ao chão.

3 – Falando somente como cidadão, e não como deputado, houve um nítido “abuso de autoridade” por parte dos policiais, contrariando, inclusive, o Capítulo VI, artigo 28 da Lei Federal 13.869/2019, que não permite divulgar gravações que possam ferir a honra ou a imagem. O material foi distribuído ilegalmente para divulgação em redes sociais e na mídia em geral com possível interesse político de denegrir a minha imagem.

4 – Lamento o ocorrido e informo que a questão receberá seu devido tratamento nas vias judiciais.

Gustavo Schmidt

