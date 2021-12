Deputado bolsonarista continua internado com embolia em Brasília

O deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ) continua internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com quadro de embolia pulmonar. O congressista transmitiu a informação nesta 2ª feira (13.dez) em seu perfil no Twitter. Ele segue internado e não tem previsão de alta.

Helio disse que está se recuperando bem e passará por novos exames para determinar sua liberação. Ele é um dos congressistas mais alinhados com o clã Bolsonaro, sendo presença constante em viagens oficiais e discursos do presidente. Durante a campanha eleitoral de 2018, usou o nome “Helio Bolsonaro”.

Pelo presidente, é chamado pelo apelido de Helio Negão.