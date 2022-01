Depredação de sinalização na Praia do Sossego vira caso de polícia

Os vândalos que, na última semana de 2021, depredaram placas de sinalização na Praia do Sossego, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, poderão responder criminalmente. A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentáveis informa que está preparando documentação para realizar a denúncia formal na delegacia da região (81ª DP), sobre o ato de vandalismo, com o objetivo de identificar e punir os possíveis culpados.

Além disso, o órgão frisou que o patrimônio público que foi destruído pela ação dos vândalos será reposto o mais breve possível com o objetivo de manter a qualidade e a infraestrutura daqueles que visitam o local. A secretaria, em nota, lamentou o fato e reiterou que o local recebeu a certificação da Praia do Sossego com o prêmio de Bandeira Azul que é de extrema importância para o turismo e gestão ambiental da área.

Para quem frequenta a região, a destruição das placas ai contra todas as normas de educação ambiental e coletividade. A Praia do Sossego é considerada um dos locais mais bonitos da cidade e carece de atenção especial para ser preservado. As placas são uma das formas de orientar e chamar a atenção sobre a importância de conservar o ambiente.

Vândalos podem ser responsabilizados criminalmente – Fotos: Reprodução/Redes sociais

A secretaria informa que caso alguém seja pego em flagrante danificando o patrimônio público na área estará sujeito à multa ou será encaminhado à delegacia mais próxima. Se alguém flagrar algum tipo de desrespeito na área pode entrar em contato através do número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

Obras de infraestrutura

Antes de receber o prêmio Bandeira Azul a Prefeitura de Niterói realizou obras de infraestrutura na praia do sossego para facilitar o acesso de visitantes , e de forma sustentável.

No local, foram instaladas ducha, banheiro e lava-pés, além de intervenções para a infraestrutura turística, acessibilidade e enriquecimento ambiental, como a escada de pedra (bioconstrução) de acesso à praia com guarda-corpo e áreas de descanso, mirantes de contemplação acessível a cadeirantes e sistema de infraestrutura verde com jardins de chuva como forma de manejo de águas pluviais.