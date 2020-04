Depois do Governador, primeira-dama do Estado contraiu coronavírus

O Núcleo de Imprensa do Governo do Estado, confirmou na tarde dessa quinta-feira (23), que a Primeira Dama do estado, Helena Witzel contraiu coronavírus. O fato foi constatado durante a ida do Governador, Wilson Witzel ao Hospital Copa D”or, pela manhã. Witzel já havia anunciando que havia contraído a doença em anúncio nas redes sociais, no dia 14 desse mês.

A Assessoria de Imprensa emitiu a seguinte nota: “O governador Wilson Witzel esteve na manhã desta quinta-feira (23/04) no Hospital Copa D’Or, onde realizou exames de rotina de Covid-19. O governador já retornou ao Palácio Laranjeiras. Ele se recupera normalmente e passa bem. Na mesma ida ao hospital, foi constatado que a primeira-dama Helena Witzel também está com Covid-19”

No dia 14, o governador havia anunciado: “Não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste de Covid e, hoje, veio o resultado positivo’, disse. Na ocasião, disse que continuaria trabalhando do Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador, seguindo “restrições” e “recomendações médicas”.

