Depois de ser internado às pressas no Rio, prefeito de Campos tem alta

O Prefeito de Campos(RJ) Wladimir Garotinho recebeu alta do Hospital São Lucas no Rio de Janeiro, após exames complementares que também não apresentaram alterações. O Prefeito está na casa dos pais e nesta terça-feira (25) retorna a Campos.

Hoje mais cedo o prefeito chegou ao Hospital com dores do peito e picos de pressão.

Wladimir vem tentando articular, ainda, a votação que pretende tornar, sem efeito, a reprovação das contas do governo de sua mãe, Rosinha Garotinho, votada pelos vereadores da Legislatura passada. A reprovação deixou Rosinha inelegível.

A intenção dos Garotinho é deixá-la em condições de elegibilidade para 2022.

Vale destacar que ele passou mal durante encontro com o Governador Claudio Castro no Palácio Guanabara.

O governador está de malas prontas para o PL. E na bagagem está levando o deputado estadual Rodrigo Bacelar (Solidariedade), que tem base eleitoral em Campos, cuja família é desafetação política dos Garotinho.

Dentre as chamadas ‘maldades’ estão medidas que tiram vantagens dos profissionais da área de saúde em plena pandemia. Wladimir alega que as medidas seriam necessárias para atender determinação do TCE, pois Campos teria extrapolado o teto de gastos com funcionalismo público.