Depois de problemas nos testes de Covid-19, começa a faltar remédios contra a gripe

O aumento exponencial dos casos de Covid-19, a corrida para os testes de diagnóstico da doença na rede pública e particular e surto da gripe Influenza estão mudando os hábitos das pessoas e principalmente, impactando nos serviços de saúde. Laboratórios estão atrasando entrega de resultados e os insumos estão sumindo. A recomendação da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) pede uma triagem para a realização dos testes em quem realmente precisa do procedimento, senão, como acontece no exterior, os insumos não vão comportar a alta demanda. Além de toda essa problemática nas farmácias também já começam a faltar medicamentos antigripais.

A corrida pelos medicamentos para os sintomas de gripe, como vitamina C e outros antigripais, está grande. Em uma farmácia do Centro de Niterói alguns medicamentos já acabaram, como é o caso do expectorante acetilcisteína, muito usado no tratamento de síndromes gripais. “As pessoas estão comprando muitos remédios para gripe. Temos um estoque bom, mas por exemplo, esse medicamento, já acabou e estamos esperando o fornecedor entregar. Acredito que não vai ser como o início da pandemia não, onde as prateleiras chegaram a ficar vazias sem álcool em gel, por exemplo. Mas alguns remédios específicos de gripe estão sendo muito procurados. As pessoas estão tomando até para prevenir. Muitas pessoas também compram sem receita por conta própria, isso é perigoso”, garantiu a farmacêutica Nathália Queiroz.

Além das drogarias os laboratórios particulares continuam com alta demanda para os testes de Covid-19. As farmácias de Niterói também estão lotadas para os testes rápidos, além do sistema drive thru da UFF e postos de saúde da Prefeitura.

A Abramed informou que a alta transmissibilidade da nova variante Ômicron causou aumento exponencial de casos, o que vem demandando significativo aumento da capacidade produtiva global de testes, tanto de PCR como de antígeno, e se os estoques não forem recompostos rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames. Dessa forma, recomendamos aos associados a priorização de pacientes para efetuarem os testes, segundo uma escala de gravidade a seguir: pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, gestantes, trabalhadores assistenciais da área da saúde e colaboradores de serviços essenciais.

DEMORA NO ATENDIMENTO

A saga de quem testa positivo para a Covid-19 não termina com o resultado do teste em mãos. Após receber o papel com a comprovação da doença as pessoas ainda precisam procurar uma unidade de saúde, que estão lotadas, e esperar horas para conseguir atendimento médico. O porteiro Bruno Morais, 42 anos, esteve na quarta-feira (12) na UFF, realizou o teste e teve que ficar cerca de quatro horas esperando o atendimento no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Centro de Niterói. “Eu tive o atendimento, demorado demais, e todo mundo misturado. Eu estava com o papel positivo da Covid-19 ao lado de uma senhora com o pé torcido. Eu acho que as coisas poderiam ser simplificadas. No próprio campus da UFF poderia ter uma tenda com um médico para atender e receitar quem está positivo. Eu fui de carro para o hospital, mas quem ainda tem que pegar o transporte público? Vai contaminando o motorista e todo mundo que está no ônibus? Acho que essa logística poderia ser mudada”, contou.

A Prefeitura de Niterói foi indagada sobre essa questão mas ainda não se manifestou.