Depois de estreia, Chay acredita em um Botafogo forte

Principal nome do acesso do Glorioso de volta à elite do futebol brasileiro, o meio campo Chay confia que o elenco tem tudo para fazer uma grande temporada em 2022. Um dos fatores para isso, foi a chegada de John Textor, investidor norte-americano, que adquiriu 90% das ações da SAF alvinegra.

— Botafogo forte. O mental agora é totalmente diferente. A chave virou para todo mundo. Quando cheguei aqui, o cenário era outro. Agora estamos passo a passo seguindo um novo projeto com o investidor. Com ele, o Botafogo dá um passo bem largo em relação a tudo que a gente almeja. – disse o destaque de 2021, que ainda comentou sobre possíveis reforços.

— A gente está na expectativa da chegada de outros jogadores. Espero que venham para qualificar ainda mais o nosso grupo. Em relação à minha volta, me preparei para esse momento. Abdiquei das férias um pouco e estou preparado para temporada 2022.

Apesar da expectativa de Chay, nem todas as negociações serão facilitadas. Exemplo disso é o lateral Gilberto do Benfica, que teve passagem pelo Fluminense, e que o Glorioso está conversando, atualmente. Segundo o portal “Torcedores.com”, o clube português exige um pagamento de 5 milhões de euros (R$ 29,1 milhões de reais) por 80% dos direitos econômicos para liberar o lateral-direito.