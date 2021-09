Depois de cinco vitórias, Botafogo perde por 2 a 0 para o CSA na Série B

Apesar da derrota, Glorioso segue na terceira posição com 44 pontos

Embalado por cinco vitórias seguidas, o Botafogo entrou em campo na noite desta quinta-feira em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entretanto, o time carioca tropeçou diante do CSA e perdeu por 2 a 0 o jogo realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas. Os gols foram marcados por Marco Túlio e Iury, todos no segundo tempo.

O primeira tempo foi de um jogo frio, com o time alagoano arriscando mais em chutes de fora da área, obrigando o goleiro Diego Loureiro a trabalhar em pelo menos duas ocasiões. Mas a melhor chance na etapa inicial foi do Botafogo. Diego Gonçalves cabeceou na área após boa jogada e obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a fazer grande defesa.

O Botafogo voltou para os 45 minutos finais com a mesma postura do fim do primeiro tempo, buscando o gol adversário. Rafael Navarro fez excelente jogada pelo lado direito e tocou para Warley, que cruzou na área. Chay bateu rasteiro e obrigou o goleiro do time alagoano uma defesa difícil. Mas o CSA reagiu rápido e abriu o placar numa bobeada do goleiro botafoguense. Aos 9 minutos, depois de uma troca de passes na zaga do Glorioso, Diego Loureiro errou na saída de bola e entregou um presente para Marco Túlio, que bateu de longe e encobriu o arqueiro, abrindo o placar para o CSA. E aos 14, Geovane encontrou Iury na área, que chutou com liberdade para fazer o segundo e consolidar a vitória.

Com a derrota, o Botafogo continua com 44 pontos e permanece na terceira colocação da segundona, estando a 5 do líder Coritiba, que tem 49. O próximo jogo será neste domingo (26), às18:15, contra o Sampaio Corrêa no Estádio Nilton Santos.