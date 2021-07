Depois de 32 anos, Brasil e Argentina voltam a se encontrar pela Copa América no Maracanã

Na Copa América de 1989, o Brasil venceu por 2×0 a Argentina de Maradona, no Maracanã. As seleções que protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial voltam a se encontrar no mesmo palco depois de pouco mais de três décadas. Mas ao contrário daquela época, onde o duelo foi pela semifinal, neste sábado (10), Brasil e Argentina decidem quem será o campeão do torneio continental.

Diferente daquela época, quando o Brasil não ganhava uma Copa América há 40 anos, dessa vez, com um recente título em 2019 quando venceu o peru por 3×1, o foco da seleção é conseguir o troféu junto com Neymar, que por lesão não estava em campo na última vitória.

As duas seleções chegam na final de forma invicta. E Além de toda a rivalidade clássica deste confronto, existe uma expectativa para o duelo entre o brasileiro Neymar com o argentino Messi que se enfrentam pela quinta vez.

O craque argentino é o artilheiro da competição, com quatro gols, além de ter quatro assistências. Já o brasileiro é o segundo jogador que mais ‘serviu’ os companheiros, com três assistências, atrás apenas de Lionel.

Foram quatro duelos entre Brasil e Argentina, de 2017 a 2019. Destes, em três oportunidades, Neymar não pôde estar presente por causa de lesões. Messi, por sua vez, desfalcou sua seleção em apenas um jogo, quando se afastou temporarimente da equipe após a eliminação para a França na Rússia. Ele pediu para não ser mais chamado e depois voltou atrás.

Cinco anos se passaram desde o último duelo entre Neymar e Messi. Com isso as expectativas são ainda maiores em relação a atuação dos dois na grande decisão de sábado (10) no Maracanã.

Dessa vez sem o apoio de Maradona que morreu em 2020, aos 60 anos, pós uma parada cardiorespiratória, a equipe Albiceleste tenta encerrar um longo jejum de troféus que vem desde 1993. Enquanto Tite busca seu 2º título seguido de Copa América e o 10ª da seleção Canarinho.