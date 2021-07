Denúncia de negligência na Região Oceânica: Civil quer ouvir mais testemunhas

A Polícia Civil continua investigando denúncia de negligência no Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Na madrugada de 25 de maio deste ano, a menina Sarah Carolina Sobral Silva, de 6 anos, morreu em decorrência de uma crise de bronquite, após receber dois atendimentos na unidade de saúde.

Horas após a confirmação da morte, a família registrou o caso na 81ª DP (Itaipu), que abriu inquérito para apurar o caso. Segundo o delegado Fábio Barucke, titular da distrital, as médicas que atenderam Sarah já prestaram depoimento. O próximo passo é identificar demais profissionais que estavam na unidade, para que também sejam ouvidos.

“Foram ouvidas sim, as duas médicas, do pré atendimento e da emergência. Elas disseram que os exames estavam bem e por isso que liberaram. [Estamos] aguardando o hospital responder ofício que enviamos, solicitando nome de todos profissionais que estavam no dia do fato”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Barucke, a equipe de investigação ainda aguarda envio de laudos complementares, para dar prosseguimento à apuração do caso. O delegado pondera que, até o momento, ninguém será indiciado pela morte de Sarah. Contudo, as investigações estão em andamento para apurar eventuais responsabilidades.

A Secretaria Municipal de Saúde desligou as duas médias do quadro de funcionários, após a denúncia. Em nota, “a direção da Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM) lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com a dor da família. Após apuração do caso, as duas profissionais envolvidas no atendimento da paciente foram desligadas da Unidade e não fazem mais parte do quadro de profissionais.”

Recordando

A pequena Sarah não resistiu a uma crise de bronquite. Testemunhas afirmam que, na madrugada de 25 de maio, por volta de 3h, a jovem, que sofre da doença, que é crônica, teve uma crise muito forte, foi atendida na unidade e liberada para casa. No entanto, após retornar à residência, teve nova crise, ainda mais forte, cerca de meia-hora depois. Sarah foi novamente socorrida ao Mário Monteiro, mas não resistiu.

“O primeiro atendimento foi por volta de 3h, e o segundo por volta de 4h. Vimos o erro da médica, que a Sarinha passou pela mão dela, passou remédio e liberou para casa. Como isso? Quando ela chegou em casa, o quadro se agravou, fiquei apavorado, sem saber o que fazer. Tenho ela como se fosse minha filha. Aconteceu o que não podia acontecer”, relatou, à época, Genildo da Silva, padrasto de Sarah.