Dengue: Secretaria Municipal de Saúde de Trajano alerta para os cuidados com o mosquito

Os cuidados de higiene para prevenir o contágio do novo coronavírus aumentaram, mas na contramão, os hábitos de manter ambientes limpos para evitar os focos do mosquito aedes aegypti precisam ter atenção redobrada. A Prefeitura de Trajano de Moraes, por meio da Vigilância em Saúde, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, a pedido do prefeito Rodrigo Viana (DEM), orientou a população para continuar com os cuidados que evitam a proliferação do mosquito aedes aegypti, responsável em transmitir a dengue, chikungunya e zika.

Durante esse período de isolamento social, a gestão pública está atuando com equipe reduzida, atendendo as atividades de bloqueio, as chamadas Barreiras Sanitárias. De acordo com o prefeito Rodrigo Viana, os agentes de combate a endemias usam as redes sócias para orientar a população a promover o autocuidado dentro de suas residências, eliminando água armazenada, que podem se tornar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Rodrigo Viana acrescentou ainda a importância do uso de telas mosquiteiros em portas e janelas, principalmente nos cômodos que tenham bebês, pessoas acamadas, entre outros. É importante ressaltar que, no período de quarentena, devido ao coronavirus, higienizar as mãos, principalmente ao realizar a limpeza dos quintais, remoção mecânica de inservíveis e antes de aplicar repelentes é outro fator importante.