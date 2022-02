Dengue pode voltar com força em 2022

Além da preocupação com as variantes da Covid-19, a dengue volta a incomodar o brasileiro em 2022. É o que indica dados do Ministério da Saúde, do boletim Infodengue da Fiocruz e das secretarias municipais e estaduais de saúde. Foi revelado que em janeiro houve um aumento de número de casos da doença, que foram 40.127 em todo país. Em comparação com 2021, o número é 48,1% maior, o que pode ocasionar uma epidemia ao longo deste ano, segundo especialistas.

A plataforma desenvolvida pela Fiocruz, assim como pela FGV, também aponta para regiões como ponto de atenção. Ou seja, que possui tendência de expansão da atividade da dengue. Apesar da maior incidência em anos anteriores ser no Sudeste, é no Sul que o mosquito Aedes aegypti vem transmitindo o virús em maior proporção em 2022. O estado mais crítico é Santa Catarina, com 1.288 casos registrados em janeiro. Além disso, a capital Joinville já enfrenta epidemia da doença.

Ao contrário do estado do Rio de Janeiro, que registou somente 139 casos, segundo os dados do governo federal, São Paulo teve um considerável aumento na última semana de janeiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma incrível alta de 930,6%, dos 11.955 números totais registrados mês passado. 10 cidades paulistas entraram em situação de epidemia por isso.

Do mesmo modo, especialistas alertam que a pior época de transmissão é justamente agora. Vale ressaltar, no entanto, que Niterói, Itaboraí e São Gonçalo não registaram nenhum caso de dengue e chikungunya, transmitidos pelo mesmo mosquito. O Aedes aegypti se prolifera em ambientes quentes e úmidos, por isso, é no verão que a incidência é maior.