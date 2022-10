Dengue. Mais de 10 mil casos no estado e apenas 51 em Niterói

Soltura de predadores do mosquito da dengue na cidade praticamente acabou com a doença

Por Íngrid Bianchini

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro a outubro foram registrados mais de 10 mil casos de dengue no Estado do Rio. O maior número absoluto de casos notificados é na capital, que registra 4.406 casos. Niterói, por sua vez, registrou apenas 51 casos da doença.

O prefeito Axel Grael explicou que “Niterói tem tradição de ação na Vigilância Sanitária e no controle de Zoonoses”. Os casos de dengue diminuíram 98% desde 2016. Há seis anos chegaram a 3.369 e este ano não passaram de dois dígitos.

O motivo, de acordo com a Prefeitura, está no projeto de liberação de mosquitos Aedes Aegypti com Wolbachia, em parceria com a Fiocruz e o World Mosquito Programa (WMP), aliado à organização das políticas públicas de Saúde.

Porém todo cuidado é pouco. Com o aumento da temperatura e as chuvas recorrentes, a dengue está sempre à espreita. Segundo o infectologista Fernando Maia “a dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti, que se adaptou muito bem as nossas cidades, no ambiente urbano onde encontra pequenas coleções de água limpa e parada. Ao colocar seus ovos neste ambiente, ele se reproduz. O Brasil tem um clima tropical favorável à proliferação do mosquito. Para agravar as pessoas despejam o lixo em locais inadequados. Muitas vezes copos, garrafas, pneus e tudo isso serve como criadouro de focos do Aedes.”

Se a doença é transmitida através da picada do mosquito, então quanto menos ele se desenvolver, melhor será para todos. “O inseto também é a causa de outras infecções como a Chikungunya, Zica, além de ser transmissor potencial da Febre Amarela, embora no momento não haja registros deste tipo de transmissão” reforça Fernando Maia.

A Secretaria de Saúde também ressalta a importância da mobilização da população quanto aos cuidados em casa, evitando o acúmulo de água parada em pratos dos vasos de plantas, pneus e outros recipientes, mantendo caixas d’água, cisternas e tonéis de água bem vedados, entre outras medidas. Dez minutos por semana dedicados a evitar a dengue podem salvar vidas.