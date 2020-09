Democracia Cristã lança candidatos a vereadores, mas não confirma prefeitável próprio

Em convenção partidária realizada nesta terça-feira (08/09) de manhã, o diretório em Niterói do Partido Democracia Cristã adiou para a próxima semana o anúncio da chapa majoritária municipal, que a princípio seria composta por Tuninho Fares e Nubya Mattos de Azevedo, para os cargos respectivamente de prefeito e de vice. Somente os candidatos a vereadores foram definidos, em um total de 32 nomes. Segundo a assessoria do partido, ainda não há definição se o DC sustentará prefeitável próprio ou se apoiará o candidato de outro partido, cuja negociação já está em andamento, mas ainda depende de decisão da presidência nacional do partido.

Funcionário público da Prefeitura de Niterói há 57 anos na ativa, Tuninho tem 72 anos e atuou, entre outros órgãos, na Procuradoria Geral do Município e na Secretaria de Fazenda. É fundador-presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Niterói e foi diretor regional, no estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Servidores Civis do Brasil (ASCB). Graduada em 1987 pela UFF, Dra. Nubya é especialista em Periodontia e Odontologia do Trabalho e realiza cirurgias bucais e implantes dentários, além de coordenar a equipe de Odontologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.