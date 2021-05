Delegado titular de Maricá morre vítima da Covid-19

O delegado titular da 82ª DP (Maricá), Júlio César Mulatinho Neto, faleceu na tarde desta sexta-feira (21) vítima de complicações da Covid-19. O policial estava internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, desde o mês de abril.

Devido a problemas de saúde e da sua idade, ele acabou tendo complicações que o levaram a ter um quadro mais grave da doença e precisou ser internado. Na última semana ele apresentou uma leve melhora, mas precisou passar por uma traqueostomia, quando a é um orifício artificial criado cirurgicamente através de costa ou de frente de seu pescoço e em sua traqueia, e esta semana ele teve seu quadro de saúde agravado acabou não resistindo.

O inspetor chefe da delegacia de Maricá, Thiago Lessa, lamentou a morte do colega de trabalho e amigo em nome da equipe da 82ª DP (Maricá). “Agradecemos a todos pelas orações, preces e forças pela melhora do delegado. Agradecemos pelo privilégio de termos trabalhado com esse profissional exemplar. Mulatinho deixa um legado de competência, empenho e profissionalismo. Lembraremos de sua contribuição pela segurança da cidade e estamos levando a sua lembrança em todas nossas ações”, declarou.

A identificação de Mulatinho com a cidade de Maricá era inegável. O delegado estava em sua segunda passagem pela 82ª DP, quando foi transferido para a cidade em 2019. Antes, ele já havia sido titular da delegacia entre 2013 e 2017. Ano passado, ele seria transferido da unidade, mas a transferência foi anulada e ele seguiu no comando da delegacia.

O presidente da Câmara Municipal de Maricá, o vereador Aldair de Linda, usou as redes sociais para lamentar a morte do delegado. “É com pesar que recebi a informação do falecimento do nosso querido amigo e delegado Júlio César Mulatinho. Lamento profundamente que o Covid-19 tenha levado mais uma vida. Mulatinho deixou um legado de ótimos serviços prestados à frente da delegacia de Maricá. Sempre muito correto e gentil, nosso delegado prestou um serviço de excelência”, publicou.