Delegado que investiga caso João Pedro estava na operação do Complexo do Salgueiro

Titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG), o delegado Allan Duarte – responsável pela investigação para apurar as circunstâncias da morte do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro – estava presente na operação conjunta de policiais civis, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e agentes federais, há um mês, no dia 18 do mês passado.

Fato foi revelado pelo também delegado Sérgio Sahione, que era o titular da Core, e assim como Allan Duarte, participou da operação. A presença do delegado da DHNSG foi revelado em depoimento ao Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), do Ministério Público do Rio. Allan Duarte estava dentro de um veículo blindado da Core usado na operação. Após esse depoimento, prestado no início desta semana, Sahione pediu demissão da chefia da Core. O delegado Fabrício Oliveira será seu substituto.

Ainda de acordo com depoimentos prestados ao MPRJ, três agentes da Core teriam feito os disparos dentro da residência onde o menino João Pedro estava e foi baleado.