Delegado Marcos Peralta morre em decorrência da Covid-19

Morreu, vítima da Covid-19, o delegado de Polícia Civil Marcos Célio Vieira Peralta. Ele estava internado e, no último sábado (17), acabou não resistindo à doença. Peralta teve atuação de destaque em delegacias de Niterói. Ele foi titular da 79ª DP(Jurujuba) e, atualmente, era diretor do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), que fica no Centro da cidade.

Peralta foi sepultado, nesta segunda-feira (19), em cerimônia restrita a amigos e familiares. Por meio de nota, a Polícia Civil lamentou a perda do delegado e se solidarizou com a família. A corporação ainda lembrou os anos de dedicação do delegado à corporação.

“A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro lamenta a morte do delegado Marcos Peralta, que faleceu por complicações da Covid-19. Aos familiares e amigos de profissão prestamos solidariedade a este profissional que dedicou anos de trabalho em nome da Polícia Civil. A Sepol também ressalta a importância da vacinação dos agentes de segurança, que começou na última semana, para prevenir e evitar o contágio e a disseminação da doença”, diz a nota.