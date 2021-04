Delegado Marcello Braga Maia assume o 4° DPA

O 4° Departamento de Polícia de Área (DPA) da Polícia Civil tem novo comando. O delegado niteroiense Marcello Braga Maia assumiu a unidade, desde a última quinta-feira (23).

Braga Maia substitui o delegado Marcos Peralta, falecido no último sábado (17), vítima da covid-19. O novo diretor chega ao 4° DPA com proposta de integração entre as forças de segurança e combate a roubos e milícias.

Histórico

Marcello Braga Maia, em 2019, foi titular da 72° DP (São Gonçalo). Na sequência, assumiu a vice-presidência e depois a presidência do Detran.RJ. Antes de assumir a unidade que engloba delegacias da Leste Fluminense e Região dos Lagos, ele estava no 7° DPA, na Região Serrana do Rio de Janeiro.