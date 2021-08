Delegado foragido é preso com arsenal de guerra em Niterói

Delegados de polícia serem vistos com armas de fogo, por vezes de grosso calibre, é algo corriqueiro. Exceto quando ele está foragido da Justiça, com o arsenal escondido em um carro, enquanto trafega por uma das principais rodovias da Região de Pendotiba, em Niterói. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (9). Após ser flagrado por policiais militares, o delegado, que já está aposentado, acabou preso.

Segundo informações divulgadas pelo 12º BPM (Niterói), o sistema de cerco eletrônico da Polícia Militar flagrou o automóvel, modelo Toyota Hilux, trafegando pela Rodovia RJ-100, no Rio do Ouro. O registro do automóvel apresentava informação de “proprietário procurado”, no entanto, o veículo em si não possuía irregularidades. Equipes de patrulhamento foram mobilizadas para fazer a abordagem.

Após ser parado pelos policiais, o homem, que completou 55 anos na última sexta-feira (6), se apresentou como “delegado reformado”. Contudo, em consulta ao Serviço Reservado (P2) do batalhão, os militares descobriram que o agente aposentado possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desacato e ameaça. Mas a maior surpresa surgiu durante revista ao automóvel.

Os policiais militares afirmam terem encontrado sete armas de fogo, 361 munições de diversos calibres e cinco carregadores. Os PMs disseram que questionaram o delegado aposentado sobre o arsenal bélico, mas ele optou pelo silêncio. O agente aposentado acabou preso, em cumprimento aos mandados e pelo porte ilegal das armas. Segundo o batalhão, três delas possuíam numeração raspada.

De acordo com a PM, foram encontradas uma pistola calibre 380; uma pistola calibre 40; dois revólveres calibre 38, con numeração raspada; um rifle calibre 38; um rifle calibre 22, também com numeração raspada; e uma espingarda calibre 12. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que irá investigar a origem e a finalidade que seria dada ao armamento. O automóvel, em situação regular, foi entregue a um sobrinho do acusado.