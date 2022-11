Delegado descarta violência sexual de Anderson do Carmo

Saulo Andrade

Ponto central da defesa, a acusação de assédio sexual, por parte do pastor Anderson do Carmo, foi rechaçada pelo delegado Allan Duarte, que concluiu o inquérito do caso Flordelis, e foi o segundo depoente da tarde de hoje (7), no Fórum de Niterói.

“Com relação às questões sexuais, ventiladas no curso do inquérito e do processo, elas foram analisadas e levadas em consideração. Mas, com relação à motivação do crime, a gente acredita que tenha sido financeira”, disse o delegado.

Na avaliação de Allan, ventila-se essa tese para se poder “mascarar” a motivação real, que é financeira.

“Essa foi a conclusão do nosso inquérito. Não houve confirmação de violência sexual. Não havia vestígio. Esses fatos foram relatados. É coisa de três anos anteriores. Não havia possibilidade de coleta de vestígios nessas pessoas. O suposto autor do crime já estava morto. Por que não levaram esse fato à sede policial na época? Deixaram para acusar uma pessoa morta, de violência sexual, num momento que não dava nem para ser apurado”, questionou Allan.