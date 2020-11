Delegado ameaça motoboy e coloca arma na boca dele

Uma briga por vaga de estacionamento terminou com ameaça e muita intimidação em Copacabana, Zona Sul do Rio. A ameaça veio por parte do delegado Luiz Augusto Mattos Braga, titular da 44ª DP (Inhaúma), que chegou a colocar a arma na boca de um motoboy para obrigar o trabalhador a retirar a motocicleta para ele estacionar. O caso ocorreu na sexta-feira (06) e foi filmado por uma câmera de segurança.

A intimidação aconteceu na frente de outros motoboys que estavam com as motocicletas paradas no entorno da vaga em questão. O delegado estava sem máscara, deixou o veículo de cor preta parado em fila dupla, e todo o flagrante foi filmado por uma câmera de segurança de um restaurante, além de um segundo vídeo gravado por um colega do motoboy agredido.

Nas imagens ele segura o rapaz e coloca a arma na boca do motoboy. Colegas da vítima viram a cena mas não interferiram.

A Polícia Civil foi questionada sobre o assunto e afirmou que a Corregedoria vai instaurar, na segunda-feira (09), Sindicância Disciplinar e Inquérito Policial para apurar a conduta do servidor, que será removido para o setor administrativo, sem contato com público, até a conclusão dos procedimentos.

A atual gestão da Polícia Civil ressalta que este tipo de atitude não representa os valores e princípios da instituição, que vem investindo na capacitação de seus quadros, com cursos, ferramentas novas e parcerias.

Imagem reprodução TV Globo