Delegado afirma que Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal

O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, disse que o governo do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tirou a autonomia da corporação, conquistada nos governos do PT (Partido dos Trabalhadores), em 2003. Saraiva foi transferido da Superintendência da PF no Amazonas após um pedido de investigação enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), com um pedido de investigação contra Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente.

Foto: Alexandre Saraiva – Divulgação/PF

Segundo o delegado, o governo Bolsonaro “comprovou que é possível aparelhar” a Polícia Federal, e que isto “gerou um precedente perigosíssimo”.

As declarações ocorreram em uma participação do delegado no podcast Ciência e Política. Ainda de acordo com Saraiva, está na corporação desde 2003, a PF nunca havia recebido uma ligação telefônica “de político ou de superior para fazer ou deixar de fazer alguma coisa”. Além disso, o delegado acredita que ele e os colegas ficaram “mal-acostumados” e que acreditavam que a corporação não “voltaria nunca a ser a polícia da ditadura militar”.

Saraiva foi responsável pela maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil, cerca de 131,1 mil metros cúbicos, de madeira nativa. O delegado ainda acusava Salles de dificultar as investigações e apresentou ao STF uma notícia-crime contra o ex-ministro no STF. No entanto, foi removido do cargo um dia após a ação.