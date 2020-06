Delegada titular deixa a DP de Icaraí para chefiar o 4º DPA

Após 2 anos e 2 meses de titularidade, na 77ª DP (Icaraí), a delegada Raíssa Celles está deixando a delegacia e assumindo um novo desafio, chefiar o 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), que abrange 22 delegacias em 16 municípios, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Região dos Lagos.

Ao longo desse período na 77ª DP os próprios policiais enalteceram o trabalho realizado pela delegada e somou forças para a importante redução dos índices de criminalidade, sobretudo na Zona Sul da cidade. Várias operações comandadas por elas também foram realizadas com base em importantes investigações, que resultaram em grande número de prisões efetuadas, como o líder do tráfico, no Complexo do Viradouro, Luiz Cláudio Sant’ann, o Lico, preso em João Pessoa, na Paraíba.

Além dele também foi preso pela equipe da delegada o traficante e assaltante de bancos, Anderson Luís Moreira, o Espinha, localizado e preso em Salvador, além do traficante e um dos líderas da venda de drogas no Morro do Cavalão, Henrique Pereira Bezerra, o Beiça, além de vários outros criminosos.

No combate as quadrilhas a delegacia também coordenou investigações, que desarticularam, por exemplo, a quadrilha de roubos a estabelecimentos comerciais, que se intitulava como “bonde do fuzil”, que atacava sobretudo bares e restaurantes.

“Peço que deem oportunidade aos novos colegas que irão assumir as delegacias da nossa cidade para que eles possam mostrar que também são capazes e que querem e podem realizar um bom trabalho. Eu continuarei na batalha, ao lado deles e ao lado de vcs, como sempre estive, e serei a primeira a estar atenta quanto ao trabalho que será realizado. Entendo a preocupação de todos mas peço um voto de confiança para quem está chegando. O trabalho não pode parar”, declarou a delegada nas redes sociais.