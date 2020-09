Delegacia de Homicídios cria Instagram informativo para contato com a população

Karoline Martins



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) divulgou, na manhã desta sexta-feira (25) a criação de um novo canal de comunicação. O perfil na mídia social tem objetivo ser uma canal de proximidade entre a delegacia e a população onde serão postadas informações úteis com fotos e vídeos sobre crimes, prisões e ações da especializada.

A ideia se originou de um perfil de sucesso, criado anteriormente na delegacia de Campos dos Goytacazes, a 134ª DP. A titularidade da unidade policial pertencia ao delegado Bruno Cleuder de Melo, atualmente a frente da especializada. O canal ajudava e ajudará agora a nova equipe na elucidação de crimes com o recebimento também de denúncias. O sigilo do informante é garantido pelos agentes. Segundo os mesmos, somente um policial da unidade tem acesso a senha do perfil.

O novo canal de comunicação disponibilizado é https://instagram.com/dhnsg_pcerj?igshid=477ke5750qnp