Degase terá visitas virtuais devido a pandemia

Karoline Martins

Devido a pandemia causada pelo coronavírus, o Departamento Geral de Ações Socioeducativos (Degase) passará a ter visitas virtuais para os familiares dos internos.As chamadas não irão substituir visitas presenciais (exceto em situações de emergência ou calamidade pública oficialmente reconhecida) e valerão também para internos impedidos de receber visita presencial.

A novidade foi publicada ontem (16) no Diário Oficial do Estado e se trata da lei Lei 9.095/20, do deputado Carlos Macedo (REP), sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro. Cabe ao o Poder Público garantir a privacidade da nova modalidade de visitas. Assistências religiosas e jurídicas permanecerão com atendimento presencial.

“Um dos pilares da ressocialização é o contato com o mundo exterior e a visitação da família, em dias determinados pela Administração Pública. Assim como o atendimento religioso, isso se mostra essencial para a reabilitação do ser humano, influindo diretamente em suas ações e comportamento, principalmente, quando ele estiver próximo de ser reinserido na sociedade”, enfatizou o deputado.