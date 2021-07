Degase tem novo diretor

O tenente-coronel da Polícia Militar Marcelo Ramos do Carmo é o novo diretor-geral do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da sexta-feira (02). O militar substitui o major Márcio Rocha, que foi exonerado.

A nomeação aconteceu após a visita do secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, na Unidade Socioeducativa Feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa – CENSE PACGC, na Ilha do Governador. Ele foi ao local onde está sendo apurada a denúncia de abuso sexual por parte de servidores.

O governador Cláudio Castro determinou ao secretário Allan Turnowski para que a Polícia Civil apure as denúncias com todo o rigor. A Secretaria de Vitimados foi acionada para prestar todo auxílio necessário às internas e seus familiares.



O tenente-coronel da Polícia Militar Marcelo Carmo, de 46 anos, já passou por diversos batalhões e segmentos especializados da Segurança Pública. Entre as funções estratégicas, exerceu o cargo de coordenador do Grupamento Especial Tático Móvel (Getam), foi chefe da Seção de Planejamento Operacional do Comando de Policiamento em Áreas Especiais, foi Secretário-Chefe do Estado Maior Geral da PM e passou por batalhões do interior e da região metropolitana do RJ (Região dos Lagos, Niterói, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim e Teresópolis).