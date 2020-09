Degase assina termo de parceria para capacitar jovens que cumprem medidas socioeducativas

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e o Instituto Cooperar Brasil, assinam na tarde de amanhã, quarta-feira, em Itaboraí, um termo de parceria técnica para implantação do Programa Jovens que Sonham, conjunto de ações previstas no projeto “IVA-Inclusão que vem das águas”. O objetivo é instalar tanques de criação de peixe e rã e capacitar, durante seis meses, cerca de 96 adolescentes e jovens egressos ou que estejam cumprindo medida socioeducativa para desenvolver a atividade na unidade de Campos dos Goytacazes.

Eles serão integrantes do Curso de Técnicas de Aquicultura, Pesca e Processamento de Pescado. A cerimônia de assinatura do do termo de parceria contará com as presenças do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, da secretária de Desenvolvimento Social, Cristiane Lamarão, além do diretor-geral do Degase, Márcio Rocha, e do presidente do Instituto Cooperar Brasil, Hélvio Costa. A proposta é que sejam capacitados 384 jovens e adolescentes ao final de dois anos.

Pelo IVA, parte da receita obtida com a venda da produção será destinada aos jovens, uma outra parte será reinvestida pela unidade em projetos de esporte e cultura. Por meio do Programa Jovens que sonham, ao concluírem o curso, os integrantes do curso de qualificação ganharão um certificado da faculdade mantida pelo Instituto Cooperar Brasil, para que possam buscar oportunidades no mercado de trabalho quando saírem. A previsão é que as obras para a instalação dos tanques comecem em 45 dias.