Veja onde será o novo terminal rodoviário

Foi definido, pela Prefeitura de Niterói, o local do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. O empreendimento será erguido num terreno localizado no km 1,5 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), às margens da pista sentido Centro.

O decreto de desapropriação do terreno foi publicado na edição de hoje (12) do Diário Oficial do Município. Dessa forma, o Município poderá assumir a propriedade do local por meio de composição amigável ou processo judicial, por preço apurado em laudo de avaliação.

A construção do terminal rodoviário no bairro do Caramujo vai reduzir o número de linhas metropolitanas que passam pela Alameda São Boaventura, incluindo as que têm como destino o Terminal João Goulart, no centro de Niterói. De acordo com a Prefeitura, com a otimização das linhas que utilizarão o futuro terminal, haverá uma diminuição de cerca de 20% na quantidade de ônibus (55 veículos na hora pico, cerca de 500, diários) no corredor.

A expectativa é reduzir os congestionamentos na Alameda e nas principais vias de acesso ao terminal João Goulart, além de possibilitar novas conexões e trajetos para os demais bairros de Niterói, sem a necessidade da passagem pelo centro, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. O novo terminal tem previsão de investimento de R$ 70 milhões e está em fase de contratação do projeto para a obra.