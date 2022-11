Defesa nega que secretário de Cardoso Moreira tenha sido preso

Na verdade não houve prisão e Aétio Papaleos Lança apenas prestou depoimento

No dia 18 de agosto, o site de A TRIBUNA publicou matéria noticiando que o secretário de Planejamento de Cardoso Moreira, Aétio Papaleos Lança, havia sido preso durante uma operação da Polícia Civil, por suspeita de participação na morte do jornalista Luis Carlos Gomes, ocorrida em Italva, no dia 12 de agosto de 2022. Ao saber da notícia da operação, a reportagem de A TRIBUNA colheu informações em outros sites que informavam sobre a suposta prisão do secretário. No entanto, essas informações estavam equivocadas.

A defesa de Aétio Papaleos Lança negou que ele tenha sido preso por suspeita de envolvimento na morte do jornalista. Em nota, afirma que ele foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão da Operação São Pedro, deflagrada em agosto deste ano, após denúncias anônimas o ligarem ao crime. Ainda segundo os advogados, houve a apreensão de uma arma de fogo, que estaria em situação regular.

A arma, segundo a defesa, teria sido periciada e indícios de ligação com o crime não teriam sido localizados. O secretário já solicitou a devolução do objeto. No dia da operação, a defesa diz que Papaleos compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado logo em seguida.

Em respeito à credibilidade que sempre permeou o trabalho de A TRIBUNA ao longo de seus 85 anos de existência, a referida matéria foi imediatamente removida de nosso site assim que a redação foi notificada pelos advogados de Aétio.