Defesa e acusação comentam depoimento de delegada

Advogados trocam acusações entre si

Saulo Andrade

Ao final de mais de cinco horas do primeiro depoimento, feito pela testemunha de acusação do caso Flordelis, a delegada Bárbara Lomba, no Fórum de Niterói, o advogado de defesa de Anderson do Carmo, Ângelo Máximo, disse que o depoimento foi “esclarecedor”, por ter ratificado o que ela já havia dito, nos últimos depoimentos.

“Ela está corroborando com o relatório conclusivo das investigações da primeira fase. O inquérito foi base para a continuação da segunda, com relatório conclusivo do doutor Allan Duarte, indicando todos reus”, ressaltou.

Ex-Delegado da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), Allan Duarte Lacerda concluiu o inquérito iniciado pela delegada Bárbara Lomba.

De acordo com Máximo, a defesa de Flordelis vem adotando uma “atitude desesperada” ao tornar a ex-deputada vítima do processo, atribuindo ao pastor Anderson a culpa pelo seu próprio assassinato.

“Agora ela (a defesa) vem até ameaçar o advogado da família da vítima de representação na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de procedimento criminal. Enquanto isso, a Flordelis, que é investigada, indiciada e denunciada do crime, está sendo endeusada pela defesa. É normal. Agora, querer criminalizar a conduta do advogado assistente de acusação, tornar como falta ética o exercício da atividade advocaticia, ameaçando de representar na OAB, é uma atitude muito anti-ética”, disse, explicando que o procedimento criminal se deve ao fato de uma policial criminal da 34a Delegacia de Polícia ter dito que, no bilhete encontrado dentro das calças de Flordelis, havia o telefone de um advogado que estava com a sigla “doutor”.

“Quem fala disso não sou eu, mas sim a Fabiana”, destacou o advogado.

Ouvida em inquérito na 34a Delegacia de Polícia, a policial penal Fabiana Borges Ribeiro relatou, recentemente, à polícia, que Flordelis voltou de uma visita na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, com dinheiro nas partes íntimas e números de telefones de advogados escritos por dentro da calça.

Defesa de Flordelis: a acusação não traz provas

Para o advogado Rodrigo Faucz, a acusação traz apenas “situações circunstanciais e tangenciais” que, para ele, nada têm a ver com o delito.

“Eles querem, com isso, impactar a opinião pública, que condenaria com outros fatos, que nada têm a ver com o homicídio. Não há nenhuma prova que vincule os nossos clientes ao homicídio cometido”, destacou.

Ainda de acordo com o defensor, os celulares do pastor são “cheios de mansagens” relacionadas a isso, inclusive com geolocalização.

Representação na OAB

Relativamente à acusação do advogado Angelo, que disse que a defesa de Flordelis teria entrado com uma representação contra ele na OAB, de acordo com Faucz, o advogado de Anderson fez uma acusação “leviana e anti-ética”.

“Infelizmente, ele terá de responder, mais uma vez. Hoje, em plenário, fez outra acusação. Daqui a alguns meses, quando tudo isso for julgado, ele deve ser suspenso. Quem sabe, até, perder a OAB, por acusar outros advogados em situações que não têm nenhum fundamento”, concluiu.