Defesa de militar acusado de matar vizinho entra com novo habeas corpus

A defesa do militar da Marinha Aurélio Alves Bezerra entrou com novo pedido de habeas corpus pedindo a soltura dele, que é acusado de matar o vizinho, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A petição foi impetrada na Departamento de Autuação e Distribuição Criminal da Segunda Vice-Presidência na noite dessa segunda-feira (7).

Segundo o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), a autuação ao departamento aconteceu às 21h26min dessa segunda. O pedido à segunda instância foi feito três dias após a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, onde corre o processo, rejeitar pedido de liberdade. Até o momento da publicação deste texto, o habeas corpus não havia sido analisado.

Em despacho publicado na sexta, a juíza Juliana Grillo El-jaick, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, cita ameaças recebidas pela esposa da vítima entre os motivos para negar a soltura do suspeito. Segundo a decisão da magistrada, que é titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, a manutenção da prisão se faz necessária para auxiliar a produção de provas.

LEIA MAIS

Justiça nega liberdade a militar acusado de matar vizinho

Militar que matou vizinho é denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo MP

Esposa de homem negro morto por militar presta novo depoimento

Militar acusado de matar vizinho negro pode ir a júri popular

“Diante dos indícios já coletados, entendo se fazer necessária a completa produção de prova em sede judicial – notadamente a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado – para eventual revisão da prisão cautelar decretada, em nome da garantia da ordem pública e da preservação da integridade física e psicológica daqueles que deporão em Juízo, além da garantia da aplicação da lei penal”, diz trecho da decisão.

O crime

O crime ocorreu no fim da noite de 2 de fevereiro no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, que morava no mesmo condomínio do sargento, foi atingido por três tiros quando abria sua mochila para pegar a chave do portão. O sargento Aurélio Alves Bezerra, que aguardava a abertura do portão dentro de um Celta preto, fez os disparos de dentro do carro. Ele alegou à polícia que atirou por achar que seria assaltado.

O suspeito foi denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A acusação foi encaminhada para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, por meio da 2ª Promotoria de Justiça. 1º sargento da Marinha, Aurélio foi denunciado porque cometeu crime por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima.