Defesa de Gabriel Monteiro tem recurso rejeitado na Câmara do Rio de Janeiro

Denunciado no Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Gabriel Monteiro (PL) sofreu uma derrota nesta segunda-feira (09). O recurso apresentado pela defesa do parlamentar foi rejeitado pela Comissão de Justiça e Redação da Casa Legislativa carioca.

Denunciado após as acusações de estupro, assédio sexual e de forjar vídeos para a internet, Gabriel Monteiro pode ter o mandato de vereador cassado. Segundo a CCJ, o pedido da defesa do parlamentar não poderia ser apresentado nesta fase do processo ético-disciplinar. Somente após a conclusão do parecer do relator do caso, como determina o Código de Ética da Casa. O prazo de Monteiro para apresentar a defesa prévia terminava hoje (09).

A reunião desta segunda (09) foi conduzida pelo presidente da Comissão, o vereador Inaldo Silva (REP), e contou com a participação de Alexandre Isquierdo (UB), presidente do Conselho de Ética. O vereador Dr. Gilberto (PTC), relator da CCJ, ressaltou que a decisão será publicada no Diário Oficial da Câmara desta terça-feira (10).

“Não cabe recurso legal neste momento, somente após o Conselho de Ética chegar a uma conclusão”, afirmou Dr. Gilberto.

Entenda processo de cassação

Com o fim do prazo para apresentar a defesa no processo sobre decoro parlamentar, o Conselho de Ética tem o prazo de 45 dias para ouvir testemunhas no caso do vereador Gabriel Monteiro, e coletar provas. Depois disso, o próximo passo será do relator do processo, que terá até cinco dias para concluir se haverá punição ou não.

Em caso de punição, o vereador terá um novo prazo de cinco dias para se defender das acusações, antes da votação no Conselho de Ética.

Monteiro nega que só trabalhava para fazer vídeos.