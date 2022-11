Defesa de Flordelis promete recorrer de condenação

A defesa da ex-deputada federal Flordelis, condenada hoje (13) por ser a mandante da morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, se manifestou após a divulgação da sentença de 50 anos de prisão. O advogado Rodrigo Faucz prometeu recorrer e afirmou que sua cliente foi condenada sem provas.

“Infelizmente, apesar de não haver provas, Flordelis foi condenada pelo homicídio do marido. Entendo que a condenação foi indevida, eis que certamente se deu pela pressão da opinião pública formada desde o delito. Considerando que ocorreram diversas nulidades absolutas no decorrer do julgamento, informo que recorrerei da sentença, buscando que ocorra, futuramente, um julgamento justo”, disse.

Entretanto, Faucz demonstrou a satisfação com a absolvição de Marxy Teixeira e André Luiz de Oliveira, filhos afetivos de Flordelis, e de Rayane Oliveira, neta adotiva da deputada, que também foram assistidos por sua equipe.

“Entretanto, estamos muito satisfeitos com a absolvição de todos os crimes em que nossos outros clientes foram julgados”, finalizou.

A outra ré julgada foi Simone dos Santos Rorigues, filha biológica de Flordelis. Ela foi condenada a 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, também em regime inicial fechado.