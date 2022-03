Defesa Civil registra 33 salvamentos durante o feriado de Carnaval em Maricá

Entre os dias 26 de fevereiro e 1 de março os guarda-vidas e de suporte avançado registraram 13.859 ações preventivas e 33 salvamentos nas praias de Maricá. O grupamento de Ronda Lagunar efetuou 48 rondas e 247 prevenções em toda a extensão das lagoas. As equipes tiveram apoio de 15 viaturas, sendo cinco no patrulhamento da faixa de areia, o que ajudou a diminuir o tempo de resposta das ocorrências.

A Defesa Civil também atuou de forma integrada com a Secretaria de Assistência Social na identificação de crianças com pulseirinhas para evitar que se perdessem dos pais e responsáveis. Ao todo, foram feitas 14.018 identificações em cinco tendas montadas em pontos estratégicos em quatro bairros da cidade, onde a concentração de banhistas foi maior. Do total, 8.093 pulseiras foram distribuídas em Ponta Negra; 4.555 no Recanto, em Itaipuaçu; 699 na Barra; e 671 em Cordeirinho.

Os serviços de emergência 24 horas estiveram de prontidão para atender todas as demandas. Ao todo, foram realizadas três vistorias, além de relatórios de vistorias geológicas, hidrológicas, e a emissão de cinco boletins meteorológicos, que são essenciais para a conduta do serviço operacional da secretaria.

Com o forte calor no município e denúncia de fogo em lixo e na vegetação, o Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira foi acionado para atuar em 11 ocorrências de combate a focos de incêndio. O grupo também realizou 38 rondas para averiguação técnica.