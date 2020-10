Defesa Civil realiza live sobre prevenção às chuvas de verão

Nesta terça-feira (13), o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, Walace Medeiros, fará uma live, às 19h, para falar sobre a preparação das equipes e dar dicas de prevenção para o período de chuvas de verão. A data é simbólica, pois no dia 13 de outubro é comemorado o Dia Internacional para Redução de Riscos de Desastres. A live será transmitida pelo facebook da Secretaria (www.facebook.com/defesacivilniteroi).

“Estamos nos aproximando do período de chuvas fortes. É o momento de aumentar a atenção e concentrar todos os esforços por conta dos riscos associados às tempestades. Antecipar-se com medidas preventivas e de preparação para lidar com os riscos tem sido uma premissa do Sistema de Defesa Civil de Niterói. Diversas obras de contenção de encosta e de drenagem, somadas a um sistema de monitoramento meteorológico e a uma comunicação eficaz com a população, principalmente com os voluntários dos Núcleos de Defesa Civil, caracterizam bases importantes para a construção de uma Niterói cada vez mais resiliente”, explicou o secretário Walace.

Durante a live, o secretário de Defesa Civil vai dar dicas sobre prevenção e preparação de equipes para as chuvas de verão e como as pessoas podem se prevenir de possíveis desastres. Além disso, vai explicar sobre as ferramentas de comunicação com os voluntários e com a população e reforçar os protocolos de prevenção.

“Neste ano, dados os protocolos de segurança em virtude da pandemia, ficamos impossibilitado de realizar o seminário anual com os voluntários. Por conta disso e aproveitando a importância do Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, optamos por fazer uma live na qual transmitiremos informações importantes para todos os niteroienses”, disse Walace que vai falar sobre as formas de comunicação que a Defesa Civil utiliza como: envio de SMS, SMS na TV a cabo, o aplicativo Alerta DC Nit, além de reforçar os protocolos que as pessoas precisam saber para agir em caso de chuvas, deslizamentos e outros riscos.