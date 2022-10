Defesa Civil emite alerta para raios hoje em Niterói

A Defesa Civil emitiu um alerta hoje (7) prevendo pancadas de chuvas com raios e rajadas de ventos nas próximas horas em Niterói. Isso se dá em razão a passagem de uma frente fria que deixa o tempo instável na cidade.

As temperaturas vão variar entre 20 °C e 29 °C. No fim de semana, de acordo com o portal Climatempo, o sábado começa com sol entre nuvens e névoa ao amanhecer e a noite com poucas nuvens. Não chove e a temperatura varia entre 21°C e 25 °C.

No domingo (9), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima deve chegar a 21 °C e 30 °C.