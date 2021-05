Defesa Civil de Saquarema faz estudo sobre árvores

A Defesa Civil de Saquarema terminou durante a semana a avaliação de risco a respeito de uma série de árvores que estão a ponto de tombar na Avenida Saquarema (RJ–128), no bairro do Porto da Roça. Moradores locais reclamam que a árvore ameaça cair sobre a pista sentido Bacaxá, na descida do Morro da Cruz.

A Defesa Civil vai verificar se o local onde está a árvore é público ou privado. Se o local for público, o caso será enviado para a Secretaria de Meio Ambiente de Saquarema para que sejam tomadas as devidas providências. Caso esteja em terreno público, o proprietário será notificado para que a remoção seja feita antes que algo grave aconteça.

Outros pontos ainda foram verificados sobre possíveis ameaças na via, que liga o Centro de Saquarema até a região de Bacaxá, avaliando as condições das outras árvores, sua localização, e possíveis competências para futuras podas ou retiradas.