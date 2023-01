Defesa Civil de Niterói privilegia ações preventivas

Troca de informações com comunidades vêm surtindo resultados, no decorrer dos anos

Em tempos de mudanças climáticas e chuvas constantes, em Niterói, no Brasil e no mundo, é importante que a população saiba sobre como se prevenir das intempéries. Neste sentido, a estrutura da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói foi planejada para atender a diferentes tipos de desastres e incidentes, contando com um aparato técnico que previne o morador da cidade – especialmente o que vive em áreas de riscos. De queimadas a deslizamentos de terra, passando por enchentes, incêndios e, até mesmo, óbitos, tudo pode ser prevenido, através do compartilhamento de informações com a comunidade. Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Engenheiro Civil, nesta entrevista, o secretário da pasta, Walace Medeiros conta, em detalhes, sobre como é o trabalho da Defesa Civil de Niterói, cidade de relevo acidentado, com muitas encostas e morros: um dos municípios brasileiros historicamente mais impactados com as chuvas.

De todas as demandas da Defesa Civil de Niterói, qual é a que causa mais preocupação?

As chuvas. É um desastre de maior impacto, mais agudo. Tira vidas com muita facilidade. Alguns outros municípios têm problemas maiores com grandes áreas de alagamento. É um problema, mas de evolução gradual, que, em geral, não ceifam vidas. Os deslizamentos, associados aos desabamentos, são os maiores problemas. Por conta dessa característica do município, a Defesa Civil monta uma estrutura preparada e vocacionada para atender, com maior potencialidade, esse tipo de ocorrência.

Como é o corpo técnico da Defesa Civil, hoje, e como ele atua?

A gente conta, hoje, com uma equipe técnica de 15 pessoas, entre engenheiros civis, arquitetos, geógrafos, geólogos e hidrólogos, contratados através de processos seletivos. Esse corpo técnico é voltado para essa área, mais específica. Atividade fim, de atendimento a situações de chuva. Toda a equipe da Defesa Civil tem cerca de 75 pessoas. A equipe técnica trabalha, ao longo de todo ano. É demandada, diariamente, para fazer atividades preventivas: mapear as áreas de maior risco; revisitá-las e verificar aumento ou diminuição de índice de risco, de periculosidade. Em se verificando aumento ou agravamento naquela área, há toda uma ação voltada para aquele imóvel; assistência ao morador; requisição de infraestrutura; obra; contato, eventualmente, com a Águas de Niterói, para refazer a tubulação de água, se está ocorrendo algum problema de vazamento; há casos de acúmulo irregular de lixo, que pode pesar na encosta e causar um problema de desabamento. Neste caso, acionamos a Clin. Isso acontece durante todo o ano.

Além de atender demandas relacionadas às chuvas, onde mais a Defesa Civil age, na prática?

Lida, também, com acidentes domésticos; incêndios, preventivamente, durante e após eles ocorrerem. Não substitui o Corpo de Bombeiros, mas atua em suporte a ele. “Quando o prédio pega fogo, quem precisa isolá-lo é a Defesa Civil, acionando recursos do município. Também atuamos na evacuação de um prédio ao lado, enquanto os bombeiros estão concentrados no incêndio. As pessoas têm que sair de casa. Neste sentido, quem dá suporte, assistência, é a Prefeitura. A Defesa Civil utiliza os recursos da Prefeitura e faz essa coordenação. A nossa função é coordenar os cenários de desastres. Cada um tem o seu papel. Está previsto na lei que institui o Sistema Municipal de Proteção em Defesa Civil. Eventualmente, até quando não há chuvas, existem episódios de deslizamentos, também. Isso porque podem ocorrer alguns fenômenos geológicos, de movimentação de massas, não relacionados à chuva. Ou quando a água servida em determinado imóvel não tem direcionamento correto: ela incide no terreno, que fica frágil e cede. Uma construção que é mal edificada, vai sofrendo um certo peso e, ao longo do tempo, sofre com isso.

Como se dá o trabalho de coordenação da Defesa Civil, com outras secretarias da Prefeitura?

Ao longo de todo ano, fazemos um trabalho, em pequenas emergências ou quase sempre preventivo, em períodos sem chuva. Neste período preventivo, imóveis são interditados, por se identificar áreas de risco maior. Há uma sequência. As pessoas que são visitadas, em conjunto com a vistoria da Defesa Civil, em se verificando uma necessidade de interdição, são encaminhadas para abordagem da Assistência Social. O cidadão pode conseguir, por si próprio, ir para a casa de familiar, ou para abrigos, que atendem esse fluxo de pessoas, nesses momentos. Há um cadastro. Os moradores nele se inserem, numa parte da assistência do município. Se o imóvel não pode ser reestruturado, entra na relação de programas habitacionais, da Secretaria Municipal de Habitação. O morador poderá ser beneficiário de algum programa habitacional. É tudo coordenado. Em períodos de chuva forte, já temos áreas mapeadas, de maior risco, já tenho a quantidade de imóveis que já foram interditados. Uma pessoa pode ligar para a gente, alertando sobre, por exemplo, a caída de um barro. Identificamos a casa junto com ela e nos dirigimos ao local. É tudo georeferenciado. Verifica-se se há morador na casa e pedimos para ele sair, caso haja risco.

Como se dá o trabalho dos moradores voluntários, que estão nas comunidades?

A Defesa Civil atua em parceria com voluntários das comunidades. Divulgação.

Durante a chuva, como é o caso, agora (quarta-feira, 12 de janeiro), estamos com toda a equipe aqui. Ficamos atentos. É uma das consequências do estágio de atenção. Com certeza, várias ligações estão chegando lá embaixo, com muita demanda, em todos os nossos canais de comunicação, principalmente nos grupos de Whatsapp. Contamos, hoje, com cerca de 2600 voluntários, treinados em risco geológico; colapso estrutural; em como se avalia as chuvas. Tudo diretamente das comunidades. A grande maioria delas conta com vários grupos de voluntários. Para cada um deles, há entre 20 e 30 pessoas, em cada uma das comunidades. Mantemos uma comunicação muito ativa: há um grupo de Whatsapp para cada uma dessas comunidades. São cerca de 140 grupos e todos eles nos alimentam de informações. Os moradores têm a visão crítica necessária, adquirida pelo aprendizado que passamos, e são os que mais inserem informações qualificadas para quem vai na comunidade. O morador tem eles como referência. Ao invés de ligar para o 199, o cidadão passa pelo voluntário, que explica todos os procedimentos a serem tomados, em diferentes casos. Os voluntários canalizam tudo para a gente, quando se trata de um problema que realmente precisa ser resolvido. Isso Otimiza muito o nosso trabalho. Nesses momentos, de pré chuva, todos eles são bombardeados com um volume um pouco maior de informação. Uma hora antes, já recebem a previsão, sobre se vai ou não chover; começam a pegar essas informações e mandar para os vizinhos. Se o vizinho tem dúvida, fala com o voluntário treinado, que já é conhecido dentro da comunidade e tem confiança para sanar as dúvidas. Se chover, o voluntário tem plenas condições de responder. Caso não saiba sobre alguma coisa, pergunta para a gente, aqui, que estamos, durante 24 horas e sete dias por semana, ofertando informações. Isso gera uma grande credibilidade e dá a ele um poder muito forte, dentro da comunidade. Para essas informações chegarem e esse pessoal nosso ir atender, nesses locais específicos, estando preparado para isso, temos um Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil.

Percebo que, após a tragédia ocorrida, em 2010, no Morro do Bumba, ocorreu um trabalho mais acurado em prevenção. Existe de fato esse marco, de antes e depois do Bumba? Qual seria a comunidade mais vulnerável de Niterói, hoje?

Não existe uma comunidade mais vulnerável, porque não consigo mensurar o risco entre uma comunidade e outra. O risco é mensurado em determinadas microrregiões. A zona Norte de Niterói, como um todo, tem regiões acidentadas, de montanha, com uma concentração de habitações muito grande. A área que leva mais preocupação é aquela. Há, ali, um adensamento populacional, combinado a áreas de encosta muito íngremes, em sua maioria. Inauguramos o nosso centro de monitoramento em 2015, Trabalhávamos com monitoramento, mas era um pouco incipiente. Fomos construindo uma outra Defesa Civil. Temos, hoje, 24 horas ao dia, um monitoramento meteorológico. Olhamos o radar, que é a chuva que está chegando, agora, a imagem de satélite, que mostra a chuva que vai chegar amanhã e depois de amanhã, para que a gente faça a nossa previsão meteorológica, com os boletins meteorológicos de chuva. Hoje, emitimos um boletim, disponibilizado à população: nele, falamos da chuva de hoje e amanhã. Está tudo no site da Prefeitura, da Defesa Civil, nas nossas redes sociais, como o Instagram, em todos os canais. Transformamos o boletim em imagem. Emitimos isso cedo, dando condições para o cidadão se programar. Temos uma equipe de comunicação muito boa. Eles fazem isso, durante 24 horas ao dia, não apenas para a condição de chuva: também para a condição meteorológica. Tem dias que estamos com baixíssima umidade relativa do ar. Isso implica em problema para se fazer atividades físicas, em determinados horários. A pessoa estará mal hidratada e corre o risco de passar mal. Outro risco é o relacionado a problemas respiratórios. Tudo isso, quando se avalia a condição meteorológica, desfavorável, para a prática de exercício ou aumento da quantidade de riscos respiratórios, também emitimos avisos, em relação a isso. A depender da condição meteorológica, como temperaturas altas, ar muito seco e ventos, emitimos alertas de risco para fogo em vegetação. Niterói é um município que tem 56% de sua área verde preservada. Todas elas, previstas em lei, com gestão. Desde a gestão do prefeito Rodrigo Neves, com Axel, como vice-prefeito, implantou-se esse método, o “Niterói Contra Queimadas”, que tem várias vertentes e, no final, resultam em redução do índice do fogo em vegetação. É um trabalho preventivo. Os voluntários fazem monitoramento de balão. Avisamos corpo de bombeiros, guarda ambiental, monitoramos com drone. Quando o balão vai cair, tentamos interceptar. A pena prevista para quem solta balões é de até dois anos de prisão. O centro tem toda a inteligência do monitoramento e das áreas de risco. É um condensado. Quando está chovendo forte, a nossa equipe vêm aqui para o centro e dali sai toda a inteligência do que está sendo feito: os painéis de atendimento, o radar, o controle das sirenes, espalhadas nas comunidades, há o gabinete de crise, para que venha o prefeito e os secretários. Ali fazemos a avaliação de risco e a tomada de decisões. Tudo isso é feito aqui. Temos estações meteorológicas, pluviômetros automáticos, sirenes.

Como se dá, na prática, o trabalho coordenado dos demais órgãos da Prefeitura com a Defesa Civil, em casos de chuva?

Tivemos chuvas recentes, com índices pluviométricos de 122%. Nestes momentos, a gente coordena todo o sistema de Defesa Civil do município, que está previsto em lei. Todos os órgãos da Prefeitura têm uma determinada ação, voltada a isso. Por exemplo, para coordenar o trânsito, durante a chuva, temos a Nittrans. Se precisarmos de uma compra emergencial de colchões, por exemplo, a Secretaria Municipal de Fazenda precisa dar a autorização para liberar o recurso, a fim de realizarmos a compra. Todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos no sistema. Alguns, mais diretamente na resposta, e outros, indiretamente. Quando essa chuva se aproxima, além do controle do centro de monitoramento, que está vendo a chuva se aproximar, estamos em contato com os voluntários, falando com todos os grupos. Dentre os grupos, há o mais ativo, que é o “Alerta Defesa Civil”, que conta com a participação do prefeito. Todas as informações dele são compartilhadas com todos os secretários. Quando emitimos aviso de chuva, podemos falar: com potencial para alagamento; com potencial para queda de árvores; com potencial para eventuais episódios de deslizamento. Quando falo de deslizamento, o secretário da Assistência Social já sabe que a equipe dele deve estar pronta. Hoje (quarta, 11 de janeiro), há meia hora, quando veio o alerta de chuva, ele me ligou, perguntando sobre qual era o volume e de que forma a equipe dele teria capacidade para atender. Pedi para que ficasse com a equipe padrão, porque é uma chuva que vai passar rápido. Sempre que chove, ele tem uma equipe de sobreaviso. Quando chove muito, falo para triplicar a equipe. A Nittrans entra no grupo e pergunta. Respondo se vai ou não haver alagamento, com bolsão. A Clin (Limpeza Urbana), a Seconser (Secretaria de Conservaão) e a Samu antecipam a mobilização de equipe. Todos estão mobilizados para nos atender. Vamos antecipando as informações. Tudo isso é trabalhado. É o “Plano Verão”, que foi instituído, junto ao prefeito, no dia 21 de dezembro. Cada um apresentou a sua parte e fizemos um plano único. Cada um sabe da sua função. Perguntamos que recurso seria necessário para atender a determinado objetivo. Cada um tem a sua caixinha de atribuição e sabe o que fazer.

Niterói, assim como muitas cidades do Brasil, estão preparadas para esse colapso climático que estamos vivenciando, atualmente? Afinal, em janeiro, estamos com uma mudança brusca de temperatura – está um pouco frio -, quando na verdade era para estar quente…

As mudanças climáticas são uma realidade. Não entro no mérito da discussão do motivo disso, mas, aqui em Niterói, a gente trabalha com um pensamento muito bom do cenário. Estamos entendendo e avaliando a dinâmica, tentando trabalhar com a redução dos efeitos, vide a criação da Secretaria do Clima, a primeira do Brasil. Ela trabalha junto com a gente. Temos vários pontos de convergência. A cada ano, as mudanças climáticas se mostram presentes, na vida do cidadão. Fora do verão, temos chuvas de verão. O verão é a época que realmente chove mais. Os índices pluviométricos são maiores. Tem verão mais quente, outro mais frio. Tivemos uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zacas), o que não é muito comum nesta época. No inverno, não deveria chover muito, mas às vezes chove bastante. De certa forma, isso até interfere muito na nossa estratégia de trabalho, na Defesa Civil. Para determinadas áreas, preparamos um recurso para trabalhar naquele momento, numa área exata.

De que forma o trabalho da Defesa Civil se consolida nas comunidades, após o período intenso de chuvas?

Quando acaba o verão, começamos a preparar as comunidades e todo o cenário de treinamento, vistorias preventivas, refaço os mapeamentos. Depois de períodos de chuva iguais a esse, as encostas se modificam. Preciso revisitar áreas e refazer análises. Quando chega em novembro, no novo verão, já tenho de estar pronto para atender períodos de chuvas. Há uma janela intermediária, onde se pode atender as épocas de seca. Concentro a meteorologia para trabalhar nesse período. Quando isso se mistura, com chuvas fortíssimas nessa época do inverno, tenho que mudar o meu planejamento para atender essas condições. As mudanças climáticas têm nos levado a aprimorar nosso planejamento, nossas ações e, cada vez mais, intensificar a importância do monitoramento meteorológico. Nunca podemos ser pegos de surpresa com as chuvas. Uma de nossas premissas é saber que vai chover forte com pelo menos dois dias de antecedência, no tempo correto.

É a ideia da previsibilidade…

Sim, de conseguir manobrar. É uma coisa muito importante.

Como se dá o critério de mudança de estágios de risco, dentro do conceito de Defesa Civil?

São quatro: vigilância, atenção, alerta e alerta máximo. Vigilância é o estado normal de Defesa Civil, de ficar monitorando e observando o trabalho do dia a dia. No de atenção, é quando você tem a previsão de uma chuva forte e ela se confirmou. Na previsão, está confirmado que vai chover forte, mas a chuva ainda não caiu. Uma chuva que pode trazer transtornos, tanto para o deslocamento, bolsão d`água, alagamento ou para a questão de encostas ou ventos fortes. Quando essa chuva permanece, no estágio de atenção, e o nível de possibilidade de ocorrência de acidentes é confirmado, a gente entra com alerta. Nele, a gente está tendo problemas generalizados, por causa da chuva. Quando eles estão na iminência ou atingindo um nível superior à capacidade de atendimento do município, entramos no alerta máximo. É o estágio de crise. Vigilância é o estado normal de Defesa Civil, de atenção com chuvas que podem trazer problemas. No alerta, essa chuva está trazendo problema, e o município está conseguindo suportar. Com a generalização dele e dificuldade para o município, com sua capacidade, atender: alerta máximo.

Poderíamos atribuir o que aconteceu em 2010 (tragédia do Morro do Bumba), ao fato de não haver tanta tecnologia e infraestrutura para prever esse tipo de coisa?

Definitivamente. As estruturas de Defesa Civil não têm uma receita de bolo para serem montadas. Quando se avaliam defesas civis, no estado do Rio e no Brasil, deparam-se com várias realidades diferentes. Não existe uma lei básica de montagem de Defesa Civil a ser obedecida por todo município: cada um adota o seu formato. Até 2012, não tínhamos uma lei que determinasse atribuições para as defesas civis municipais. A lei 12.608 foi criada naquele ano, logo depois dos desastres da região serrana. O evento do Bumba teve influência para a criação dela, mas os da região serrana, em 2011, foram fundamentais. Até então, havia algumas normativas, que não eram instrumento de lei, que passou a ser determinante para se criar o Sistema Nacional de Defesa Civil, com atribuições do governo federal, estados e municípios.

Como se dá cada uma dessas atribuições?

Dentre as atribuições dos municípios estão a de mapear todas as áreas de risco; realizar um monitoramento meteorológico; capacitar as comunidades, o cidadão, para que atue preventivamente; instituir programas voltados à Defesa Civil e riscos ambientais em escolas. A lei começou a estabelecer uma série de ações, a serem realizadas.

Ao que você atribui a grande mudança que Niterói teve na pasta da Defesa Civil?

A partir do ano de 2013, à figura do prefeito Rodrigo Neves e de seu vice, Axel Grael. Eles entraram na Prefeitura, já com uma apresentação muito clara do que queriam fazer na Defesa Civil, no pós-Bumba. Obtivemos um diagnóstico muito rapidamente, sobre como estava, em toda a cidade. Baseados nesse diagnóstico, listamos as ações a serem tomadas. Intensificamos, basicamente, quatro esferas: capacidade de mobilidade das equipes, com mais volume de pessoas para trabalhar e veículos para atender as demandas do município; equipe técnica qualificada. Não basta ter 30 pessoas aqui e não ter alguém qualificado para vistoriar uma encosta e diagnosticar um risco e fazer mapeamentos. A outra, foi o monitoramento meteorológico. Não daria para fazer este trabalho sem esse efetivo. A última, a mais importante, é a mobilização efetiva da comunidade, nos processos de Defesa Civil.

Niterói já chegou a oferecer serviços em Defesa Civil a outras localidades?

A Defesa Civil já atuou em outras cidades, como em Recife (PE). Divulgação.

Nós somos referência nacional em monitoramento meteorológico e em participação cidadã, no processo de Defesa Civil. Em 2022, participamos de um processo de boas práticas, promovido pelo governo federal. Pegar uma boa prática e levar a todos os municípios, para ficar num banco de boas práticas e ser premiado. Fomos premiados com três práticas, que serviram de exemplo: trabalho com comunidade, nossos sistemas de Defesa Civil, o aplicativo Alerta DCNIT, que tem o seguinte DNA: não posso ser Defesa Civil quando há desastre, mas sim todo dia. Mais difícil que ser Defesa Civil todo dia, é o cidadão entender que trabalhamos todos os dias. Ainda mais nos dias que não chove, que nos chuvosos. Para ter esses mapeamentos, visão, saber onde atuar, para ter um voluntário preparado, equipamentos calibrados, é um trabalho de todo um ano.

O Ministério das Cidades tem alguma participação nisso?

A gente tem uma relação. O sistema nacional de Defesa Civil, o estadual e municipal, nos comunicamos bastante. Há uma troca muito grande de informações.

Vocês percebem que a população tem reclamado muito, de 2013 para cá, ou o índice de queixas diminuiu?

Sim, com certeza. A população, hoje, vê a Defesa Civil com outros olhos. Ela conhece melhor o trabalho da Defesa Civil e sabe usá-lo de maneira melhor. Faço um contraponto: o número de chamadas para atender a Defesa Civil. Em 2013, eram em torno de 800, por ano, para fazermos uma vistoria ou uma análise. Agora, são mais de 4500 por ano. As pessoas começaram a elevar suas percepções de risco; entenderam que, ao ligarem, serão atendidas prontamente. Elas têm confiança no serviço. Entendem que ele está no dia a dia. Tem as redes sociais: o Instagram está publicando direto; o aplicativo é do dia a dia: você sai de casa pela manhã e, por ele, já está sabendo como está o dia em Niterói.

Como se dá a linguagem adotada pela Defesa Civil, nas redes sociais?

É uma coisa importante, um divisor de águas que temos aqui. Levo isso nas apresentações que faço, em outros municípios. Fomos convidados, pela Defesa Civil estadual, este ano, para percorrer todo o estado. As prefeituras nos convidou para apresentar a estrutura e as boas práticas de Niterói. Reforcei a necessidade de uma melhor comunicação com o cidadão. Uma informação minha, técnica de Defesa Civil, tem uma visualização muito pequena. Tornamos a informação mais dinâmicas. Temos vídeos que abordam temas de forma hilária, em momentos adequados, sem chuva. Quando o tempo está bom, a gente brinca. Sol forte: o Campo de São Bento vai bombar. Use protetor solar. Isso tem criado um engajamento muito interessante, com uma média de 10 mil visualizações. Quando passamos isso para outras defesas civis, eles concordam conosco. Tem feito uma diferença muito grande. Nossos canais são o telefone 199; nossos grupos de Whatsapp; o Telegram, onde a pessoa se cadastra e, automaticamente, recebe as informações; o Instagram; o Facebook; o SMS 40199 e, o melhor de todos, o aplicativo Alerta DCNIT.