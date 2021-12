Defesa Civil de Niterói participa de homenagem ao Dia do Voluntário

A Defesa Civil de Niterói participou, no último domingo(5), de um evento organizado pela Cruz Vermelha de Niterói em homenagem ao Dia Internacional do Voluntário, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói.

O Secretário Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói, Tenente Coronel Walace Medeiros, falou sobre a estrutura e os desafios da Defesa Civil do município, com destaque para o sistema de monitoramento meteorológico do Centro de Monitoramento e Operações e as estratégias de Gestão de Riscos de Desastres, presentes do Plano Estratégico Niterói Que Queremos e no Plano Niterói Mais Resiliente.

O evento foi conduzido pelo presidente da Cruz Vermelha Niterói, Anderson Dopazo, e pela vice-presidente Renata Cardoso, que também é voluntária do NUDEC em Niterói.

O secretário citou a importância da mobilização da população e dos voluntários dos Núcleos de Defesa Civil de Niterói (NUDECs), com ênfase para a parceria entre o órgão e a Cruz Vermelha. Segundo o Tenente Coronel, cerca de 2.400 voluntários distribuídos em mais de 130 grupos já estão capacitados para atuar preventivamente e durante as emergências.

Durante o evento, Walace Medeiros ainda destacou a atuação dos NUDECs durante a pandemia de COVID-19: foram distribuídas cestas básicas, kits de higiene e cartões do Programa Renda Básica Temporária. Essas ações demandaram mais de 600 voluntários, sem os quais as atividades seriam inviáveis durante o período inicial da pandemia. “Não há como fazer uma boa gestão de defesa civil sem a participação da população e, principalmente dos voluntários”, disse o Secretário.