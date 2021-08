Defesa Civil de Niterói intensifica rondas preventivas contra queimadas

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói ampliou, esta semana, as rondas preventivas contra queimadas na cidade. No último domingo (22), a ausência de chuva, altas temperaturas e baixa umidade fizeram o risco de fogo em vegetação ser alterado para alto no município. Na terça (24) e quarta-feira (25), respectivamente, equipes realizaram rondas no Peixe Galo, em Jurujuba, e no Boa Vista, em São Lourenço. Este ano, os canais de acionamento da Defesa Civil já registraram 88 ocorrências de queimadas em Niterói.

Durante as rondas preventivas foram visitadas cerca de 70 residências e abordados aproximadamente 200 moradores, que receberam orientações e panfletos informativos ressaltando os riscos relacionados às queimadas, além de métodos de prevenção e acionamento das equipes de combate.

Equipes da Defesa Civil têm feito o trabalho constante de conscientização com a população por meio de SMS, das redes sociais e dos grupos de voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), além das rondas preventivas contra queimadas em áreas previamente mapeadas e consideradas críticas. O pedido a toda população é que não queime o lixo, não solte balões e não faça fogueiras ou jogue guimbas de cigarro próximo à vegetação.

Neste ano, desde o início do período de estiagem foram realizadas rondas no Vital Brazil, Souza Soares, Martins Torres, Cavalão, Morro do Marinheiro, Maceió, Jurujuba e Boa Vista. Durante estas ações, as equipes conversam com os moradores das regiões de mata, explicam os riscos das queimadas e reforçam que toda a cidade conta com a coleta de resíduos feita pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin). As equipes também orientam as pessoas a usarem os resíduos naturais como folhas e galhos na compostagem ou colocarem em sacos para serem coletados.

O secretário municipal de Defesa Civil, tenente coronel Walace Medeiros, explica que as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar criam um cenário propício às queimadas. A vegetação fica muito suscetível a qualquer fagulha, qualquer fonte de calor, e o fogo pode se alastrar e tomar proporções consideráveis. As queimadas, além de destruir a vegetação, podem causar problemas para a fauna, incêndios em residências, além de trazer prejuízo para a qualidade do ar.

“Estamos em um período de risco elevado para a ocorrência dos incêndios em vegetação urbana e florestal, precisamos contar com a conscientização de todos e atuar com foco na prevenção. Temos estruturado ações sistemáticas e integradas com outros setores da Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros. Estamos realizando o monitoramento das áreas verdes através de drones, fazendo as rondas preventivas contra queimadas nas áreas de maior risco, utilizando todos os nossos meios de comunicação (mídias sociais, SMS e nosso aplicativo ALERTA DCNIT) para alertar os cidadãos sobre os riscos e buscando a conscientização de todos para esse problema”, destaca o secretário.

Em 2014, a Prefeitura deu início ao projeto Niterói Contra Queimadas, iniciativa voltada às ações de prevenção e combate à incêndios em vegetação, constituída de ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas nessas áreas, elaboração de plano de contingência, que prevê ações integradas entre o Município e o Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e convocação e capacitação de voluntários para integrarem o Nudec contra Queimadas, que atualmente conta com mais de 300 participantes.

As rondas preventivas contam com a participação de equipes da Clin, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal, lideranças comunitárias e integrantes dos Nudecs, grandes aliados nas ações da Secretaria Defesa Civil e Geotecnia. Caso a população identifique fogo em vegetação, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193).