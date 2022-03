Defesa Civil apresenta novos projetos para 2022

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo apresentou alguns projetos para este ano, como por exemplo, ações de incentivo e preservação do meio ambiente, prevenção na redução de riscos e desastres, realização de trilhas, exposições e simulados. O evento aconteceu na Secretaria de Ordem Pública, na Avenida Presidente Kennedy, na Estrela do Norte.

As atividades que serão desenvolvidas ao longo deste ano têm como objetivo orientar e instruir a população gonçalense sobre as medidas de prevenção na diminuição dos impactos causados pelos fortes chuvas.

Desde o início da atual gestão, a Defesa Civil realizou 960 vistorias no município e enviou centenas de alertas via SMS para contatos cadastrados. Essas medidas de orientação e disparos de avisos são fundamentais para prevenção e preparação no salvamento da população.

As ações de urbanização, redução de riscos e infraestrutura para enfrentamento durante os períodos de chuvas que estão sendo desenvolvidas na cidade, por meio do Plano Estratégico Novos Rumos, através do eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada e do Projeto Limpa São Gonçalo, da Secretaria de Meio Ambiente, tem colaborado para diminuição dos impactos das fortes chuvas na cidade.