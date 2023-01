Defesa Civil abre vagas com salários de até R$ 4,5 mil

A Defesa Civil de Niterói abriu processo seletivo para contratação temporária. As vagas são para geólogo (4 vagas), engenheiro civil (5 vagas), analista geotécnico (uma vaga), geógrafo (2 vagas), arquiteto (3 vagas) e hidrólogo (sem número de vagas divulgadas). Os salários são de até R$ 4,5 mil.

Todas as vagas são para formação em nível superior e o período de contratação dos aprovados será por tempo determinado de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, limitado a 36 meses. A carga horária é de 40 (quarenta) horas semanais, podendo ser empregado o sistema de banco de horas e escala de serviço.

A seleção consiste em uma única etapa, de caráter classificatório, que consistirá na análise curricular em que os candidatos receberão pontuação de zero a 100, na qual serão consideradas as atividades de formação e atuação profissional, conforme o edital do processo de seleção.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 12 a 14 de janeiro, no horário compreendido entre às 9h às 12h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, que fica na Rua Cel. Gomes Machado, nº 258, Centro – Niterói/RJ.

O edital completo está no site da Defesa Civil de Niterói

Áreas de formação e vagas disponíveis:

Geólogo – 4 vagas – R$4.500,00

Engenheiro Civil – 5 vagas – R$4.500,00

Arquiteto – 2 vagas – R$4.500,00

Analista Geotécnico – 1 vaga – R$4.500,00

Geógrafo – 2 vagas – R$4.500,00

Hidrólogo – R$4.500,00