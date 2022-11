Defesa apresenta relatório sobre urnas eletrônicas

TSE reafirma confiança no processo eleitoral



Com alegações que dão a entender que há, por exemplo, “importante lacuna na fiscalização dos códigos-fonte”, o Ministério da Defesa entregou, nesta quarta-feira (9), ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o seu relatório conclusivo sobre as urnas eletrônicas, no recente processo eleitoral de 2022



Em tom vago – e confuso -, a Defesa alega que não há segurança que permita “assegurar que o código presente nas urnas nos dias de votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe”.



Entregue após cobrança do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o documento foi recebido “com satisfação” pela Corte.



Em nota, o Tribunal, destacou que, “assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.



Reafirmando sua confiança nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral brasileiro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes ressaltou, ainda, que as sugestões encaminhadas para melhorias do sistema eleitoral serão “oportunamente analisadas”.



“As Eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos”, frisou Moraes.