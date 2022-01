Defensoria do RJ registra aumento de mais de 3.000% no número de casos de Covid

A contaminação pelo coronavírus na Defensoria Pública do Rio de Janeiro aumentou em 3.575% quando comparado com o mês de dezembro. Ontem (11) foram registrados 147 casos da Covid-19 na instituição. O enorme aumento de integrantes contaminados nessa nova onda de contágio da doença tem impactado especialmente o atendimento da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), que está com um tempo de espera maior do que o normal. Diante da quantidade de pessoas afastadas do trabalho presencial por necessidade de isolamento, 13 órgãos da Defensoria precisaram ser fechados. O plantão noturno está atuando de forma preferencialmente remota.

A DPRJ esclarece que os canais de atendimento continuam ativos, mas pede compreensão e paciência da população que conta com os serviços da Defensoria durante esse período. Além do número 129, o atendimento é feito também pelo site (https://defensoria.rj.def.br/Cidadao/Atendimento-On-line) e pelo aplicativo de celular DefensoriaRJ, disponível para IOS e Android.

A instituição reforça regularmente em seus canais de comunicação internos a importância de manter os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara e distanciamento social, além de exigir comprovante de vacinação para entrada nas unidades. Dos 2.054 defensores(as) e servidores(as) do quadro da instituição, 96,43% apresentaram esquema vacinal completo (duas doses).